Covid-19

A Câmara de Gondomar decidiu hoje alocar 1,5 milhões de euros a medidas de emergência devido à pandemia covid-19, entre as quais um apoio extraordinário às associações e isenções de várias taxas, indicou hoje o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, depois de uma reunião de câmara que decorreu por videoconferência e fora das datas habituais devido às contingências atuais ligadas ao surto do novo coronavírus, Marco Martins contou que "o novo pacote de medidas que a autarquia vai lançar" foi aprovado por unanimidade e se traduz "e pelo menos 1,5 milhões de euros em apoios".

"É um importante esforço da Câmara Municipal para ajudar em tudo o que estiver ao seu alcance, assumindo a presente situação total prioridade para o Município. As medidas são transversais a diversas áreas, com especial pendor conferido, obviamente, às áreas da saúde e do social, no sentido de proteger as famílias, designadamente, as que têm menos recursos, bem como as pequenas e médias empresas, perante as tremendas consequências que se verificam já também ao nível da economia", referiu Marco Martins.