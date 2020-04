Moçambique/Ataques

Maputo, 03 abr 2020 ( Lusa) - O líder dissidente da Resistência Nacional de Moçambicana ( Renamo) disse hoje que se identifica com as exigências dos insurgentes em Cabo Delgado, considerando que os grupos que têm protagonizado ataques armados no norte são seus "amigos".

"As exigências dos homens de Cabo Delgado [Norte de Moçambique] são as mesmas que as nossas", disse Mariano Nhongo, falando a jornalistas na cidade da Beira por teleconferência, a partir de um ponto incerto de Gorongosa, centro de Moçambique.

A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em dois anos e meio já fez, pelo menos, 350 mortos, além de 156.400 pessoas afetadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras em busca de locais seguros.