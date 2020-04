Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, recuou hoje 0,52% para 3.972,71 pontos, com o BCP a liderar as descidas pelo segundo dia consecutivo e a perder no final da sessão 5,21%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, seis subiram e duas ficaram inalteradas. O BCP ficou a valer 0,09 euros por ação, tendo o banco desvalorizado 5,21% depois da queda de 6% na quinta-feira.

No resto da Europa, Milão baixou 2,67%, Paris 1,57%, Londres 1,18% e Frankfurt 0,47%, mas Madrid contrariou esta tendência e subiu 0,11%.