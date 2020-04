Actualidade

O treinador alemão Hansi Flick estendeu hoje o contrato com o Bayern Munique, que expirava no fim da temporada, até 30 de junho da 2023, informou hoje o campeão germânico de futebol.

"O FC Bayern está muito satisfeito com o trabalho de Hansi Flick. A equipa teve um bom desempenho com ele, joga um futebol atrativo, que se reflete nos resultados", enalteceu o presidente do Bayern, Karl-heinz Rummenigge.

O técnico, de 55 anos, mostrou-se igualmente satisfeito pelo acordo alcançado e agradeceu a confiança depositada pelos responsáveis do heptacampeão germânico.