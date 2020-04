Covid-19

O direito português coloca obstáculos à redução dos salários dos futebolistas, mesmo durante a pandemia de covid-19, referiu hoje à agência Lusa Paulo Farinha Alves, especialista em direito desportivo.

Em resposta à Lusa, após ter lançado um guia sobre os efeitos da covid-19 no futebol, o advogado advertiu que o Código de Trabalho e a Convenção Coletiva Celebrada entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e os jogadores são obstáculos à redução dos salários, como já aconteceu noutros países.

"Nenhuma destas normas permite redução de salários sem que ocorra descida de divisão, de acordo com o que prevê o art.º 15.º n.º 1 do Regime Jurídico de Contrato de Trabalho Desportivo. É possível encontrar uma solução, mas, se ela não for global, pode originar problemas sérios entre jogadores e clubes", assumiu.