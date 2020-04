Covid-19

A igreja católica guineense colocou à disposição das autoridades todo o seu parque sanitário para ajudar no combate ao novo coronavírus, que já infetou 15 pessoas no país, disse hoje à Lusa a secretária-geral da Cáritas, Fátima Gomes.

Para já, a igreja católica disponibilizou os hospitais de Cumura e Bôr, nos arredores de Bissau, totalizando cerca de 35 camas para internamento de doentes com a covid-19, mas se vier a ser necessário poderá permitir que sejam montadas tendas na parte externa de outros 11 centros de saúde espalhados pelo país, notou Fátima Gomes.

A disponibilidade da igreja católica em ajudar as autoridades no combate ao novo coronavírus foi transmitida pelo bispo de Bissau, Camnaté Na Bissign, num encontro que manteve, na quarta-feira, com elementos das autoridades políticas.