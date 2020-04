Covid-19

Moçambique quer usar a seu favor o facto de parecer ter ficado na cauda da propagação da pandemia de covid-19 para aprender com as lições dos países mais desenvolvidos, disse hoje a diretora nacional da Saúde Pública do país.

"Temos de reconhecer que o facto de termos ficado na cauda em relação à evolução da epidemia nos deu tempo para aprendermos, como país subdesenvolvido", acerca de "tecnologias e protocolos terapêuticos que países mais desenvolvidos usaram", referiu Rosa Marlene, em conferência de imprensa, em Maputo.

O objetivo é aprender com as lições e informação já disponível, adaptá-la e usá-la no país lusófono, esclareceu, ao ser questionada sobre o estado de preparação face a um aumento de portadores do novo coronavírus.