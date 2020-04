Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Jorge Veloso, disse hoje que o alargamento das competências destas autarquias, no âmbito do estado de emergência, corresponde à formalização "daquilo que já está a ser feito".

As novas competências atribuídas às juntas de freguesia, no âmbito do decreto publicado pelo Governo na quinta-feira, no contexto do estado de emergência (que foi prolongado até 17 de abril), "não correspondem a mais do que pôr no papel aquilo que já está a ser feito", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da ANAFRE.

O novo decreto do estado de emergência para combater a covid-19 alarga competências às juntas de freguesia em relação ao aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, à recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do recolhimento domiciliário e à sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar para garantir a cessação das atividades previstas.