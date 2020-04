Covid-19

O Outside In Online Festival, que reúne "talentos promissores" da música clássica e artistas já consagrados, tem início na próxima segunda-feira e prossegue até sábado, dia 11, através de redes sociais, anunciou hoje a organização.

O festival, que conta com a participação do pianista português Vasco Dantas, prevê 45 atuações transmitidas em direto, gratuitamente, ao longo de seis dias, todos os dias, das 15:00 às 22:00, através da internet, via Instagram e Facebook, congregando a presença dos diferentes intérpretes, nas redes sociais.

Além de Vasco Dantas, a quem foi dada "carta branca" para a abertura dos Serões Musicais da Pena, em Sintra, em março último, o cartaz conta com os pianistas Boris Giltburg, de Israel, vencedor em 2013 do Concurso Rainha Isabel, em Bruxelas, o italliano Gabriele Baldocci que, desde 2008, atua regularmente com a pianista Martha Argerich, e o veterano Pascal Rogé, vencedor do Prémio do Conservatório de Paris, um intérprete de referência de compositores franceses seus compatriotas, como Debussy, Fauré, Ravel e Poulenc.