Covid-19

A Área Metropolitana do Porto revelou hoje que o lançamento do passe família encontra-se suspenso, em face situação de emergência que o país vive e que obriga a adoção de medidas para evitar a propagação da covid-19.

"O atual estado de emergência e as consequentes medidas adotadas para evitar a propagação do contágio do COVID-19, bem como a proteção dos passageiros e dos trabalhadores do setor do transporte público, implicaram um ajustamento nos processos de venda de títulos de transporte e de validação dos mesmos", refere aquela entidade em resposta à Lusa.

Neste sentido, o lançamento do Andante Família, inicialmente previsto para 13 de abril, encontra-se suspenso "pelo facto de obrigar a um contacto direto entre os requerentes e a rede de vendas, o que se afigura manifestamente desaconselhável na atual situação".