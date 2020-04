Covid-19

A GNR da Guarda realizou hoje uma ação de fiscalização e de sensibilização dos condutores em trânsito na autoestrada A25 (Aveiro-Vilar Formoso), no âmbito das normas do estado de emergência em vigor devido à pandemia da covid-19.

A ação começou pelas 16:30 na área de serviço de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, e desenrolou-se em duas fases, com o envolvimento de militares de várias valências do Comando Territorial da GNR da Guarda, nomeadamente dos Destacamentos de Trânsito, Territorial e de Intervenção.

A primeira fase da iniciativa, que decorreu até por volta das 17:45, incidiu sobre os veículos que seguiam em direção a Vilar Formoso e a segunda, realizada depois daquela hora, visou todas as viaturas que circulavam em direção a Aveiro.