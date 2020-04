Covid-19

A Universidade do Porto (UP) vai atribuir um subsídio único de 350 euros a estudantes "diretamente afetados" pela pandemia da covid-19 para suportarem, durante um mês, as despesas de alojamento e alimentação, anunciou hoje à Lusa o pró-reitor.

Este "subsídio de emergência", de prestação única, destina-se a qualquer estudante, quer nacional quer internacional, que esteja a sofrer "graves carências económicas e sociais", designadamente desemprego, doença ou outras situações de fragilidade social por força do novo coronavírus, disse.

O professor José Castro Lopes explicou que os destinatários deste apoio são aqueles que, por exemplo, para suportarem os seus estudos tinham um emprego e ficaram sem ele por força da crise e, dessa forma, sem meios de subsistência.