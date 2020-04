Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje que vai avançar com um investimento de 103 milhões de euros para modernizar o troço Mangualde - Celorico da Beira da Linha da Beira Alta.

Em comunicado, a IP refere que publicou na segunda-feira, em Diário da República, o concurso para a empreitada, que integra o Programa de Modernização da Rede Ferroviária Nacional Ferrovia 2020.

Segundo a IP, no âmbito desta empreitada "será realizada a requalificação integral do troço entre Mangualde e Celorico da Beira, com cerca de 34 quilómetros de extensão, sobre o canal atual da Linha da Beira Alta".