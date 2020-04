Covid-19

A Preh Portugal, na Trofa, distrito do Porto, negou o despedimento de 500 trabalhadores, denunciado hoje por sindicato e pelo PCP, sublinhando a empresa alemã de componentes eletrónicos que cessou os contratos com empresas de trabalho temporário.

"É totalmente falso que a Preh Portugal tenha despedido, ou vá despedir 500 trabalhadores. Cessámos os contratos com empresas de trabalho temporário, uma vez que, no quadro da brutal redução da atividade, que, em particular na indústria automóvel se faz sentir, por motivos de todos conhecidos, deixou de existir a necessidade que justificou a dita contratação", explica a empresa em comunicado enviado na tarde de hoje à agência Lusa.

A União dos Sindicatos do Porto (USP), afeta à CGTP-IN, denunciou hoje que a Preh Portugal, que tem 1.500 funcionários, vai despedir mais de 500 dos 700 trabalhadores com vínculos precários, devido à pandemia da covid-19.