Covid-19

A CDU vai propor à Câmara do Porto antecipar as verbas a atribuir pelo Fundo de Apoio ao Associativismo para 2020, para apoiar rapidamente as associações admitidas no concurso de 2019 e outras que estejam em dificuldades.

Em causa uma verba de 800 mil euros, inscrita no orçamento municipal para 2020 e que a CDU quer ver parcialmente antecipada para fazer face à situação de emergência social causada pela pandemia de covid-19.

Esta situação, aponta a coligação, "está a implicar pagamentos de despesas fixas sem que, na generalidade dos casos, haja receitas suficientes das associações para lhes fazer frente".