Covid-19

O Grupo Editorial LeYa anunciou hoje que foi suspenso o Prémio Literário LeYa, no valor de cem mil euros, devido às dificuldades colocadas pelo atual contexto de combate à pandemia da covid-19.

"A gravíssima crise que atravessamos põe seriamente em causa a atribuição este ano do Prémio LeYa", afirma o grupo em comunicado, enviado hoje à agência Lusa.

No mesmo comunicado, assinado pela direção do grupo LeYa, são referidas as "muitas dificuldades" que defronta "para recolher e selecionar em tempo útil os originais" enviados, "dado o encerramento temporário (por tempo indefinido) das instalações da empresa e o regime de teletrabalho adotado pela maioria dos colaboradores da Leya".