Covid-19

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, considerou hoje que é expectável que surjam novas cadeias de transmissão local do novo coronavírus no arquipélago, onde existem 66 casos confirmados da covid-19.

"Estamos a conter a propagação e disseminação do novo coronavírus, mas não nos podemos iludir. Será expectável que possam existir novas cadeias", afirmou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto, em Angra do Heroísmo.