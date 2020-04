Covid-19

A portaria que regulamenta as condições de atribuição de apoios de caráter extraordinário ao setor social e solidário, incluindo a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), devido à pandemia de covid-19 entra hoje em vigor.

Em causa, estão os apoios de caráter "extraordinário, temporário e transitório" dirigidos às IPSS, cooperativas de solidariedade social, organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais

A portaria foi publicada em Diário da República na sexta-feira, e nela o Governo lembra que, no âmbito do estado de emergência, que foi prorrogado até 17 de abril, está suspenso o funcionamento de resposta sociais nas áreas da infância e juventude, idosos e adultos com deficiência e incapacidade.