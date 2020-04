Covid-19

O número de infetados com covid-19 no continente americano praticamente triplicou na última semana, subindo de 115 mil a 312 mil, com os Estados Unidos a tornarem-se o foco da pandemia, segundo registo da Universidade John Hopkins.

O mapa mundial que acompanha a evolução da pandemia em tempo real, produzido digitalmente pela universidade americana, mostrava esta sexta-feira a expansão contundente do coronavírus na Europa e na América do Norte, enquanto em África há zonas que ainda não foram atingidas praticamente pela doença.

Após uma semana desastrosa, os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos confirmados, com 261.438 infeções registadas oficialmente, incluindo 6.699 mortes e 9.428 curas.