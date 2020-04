Covid-19

A proposta de lei do Governo que estabelece um regime excecional para as prisões, no âmbito da pandemia COVID-19, já deu entrada na Assembleia da República, podendo ser consultada na página oficial do Parlamento.

No diploma, o executivo propõe a antecipação da liberdade condicional e saídas administrativas para os presos, medidas de perdão para penas até dois anos de prisão e um regime especial de indulto.

Anunciadas na quinta-feira, estas medidas de proteção contra a pandemia por convid-19 são tomadas com o objetivo declarado de conter a expansão da doença nas cadeias e de zelar pela saúde da população prisional.