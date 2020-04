Covid-19

A população da China cumpriu hoje três minutos de "silêncio e reflexão" pela memória dos mais de 3.200 mortos devido a infeção por covid-19 no país, no âmbito do dia nacional de luto decretado pelo governo chinês.

Com a bandeira a meia haste nos edifícios públicos, os chineses cumpriram os três minutos de reflexão às dez da manhã, hora de Pequim, três da manhã em Lisboa, concentrando-se em grande número nas praças das principais cidades.

O som de sirenes de fábricas, alarmes antiaéreos e buzinas de carros, comboios e navios soaram como sinal de luto.