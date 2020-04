Covid-19

O governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai prolongar por mais duas semanas a recomendação de distanciamento social das populações, devido ao aparecimento de novos casos de infeção por covid-19.

"Não temos outra opção senão continuar com uma intensa campanha de distanciamento social por mais algum tempo", anunciou o primeiro-minstro coreano, Chung Sye-kyun, no final de uma reunião ministerial para discutir a evolução da pandemia no país.

Depois de um pico em fevereiro, o número de contaminados tem vindo a diminuir, mas continuam a surgir, com regularidade, novos casos, num país que não fechou fronteiras ou impôs confinamento aos cidadãos.