Covid-19

O Banco Mundial anunciou hoje que vai doar perto de 180 milhões de euros para auxiliar os habitantes mais desfavorecidos do Paquistão, país onde existem 2.686 casos confirmados e 40 vítimas mortais por infeção por covid-19.

O dinheiro será usado para levar equipamentos, remédios e comida às camadas de população mais desfavorecidas da república islâmica, garante o Banco Mundial.

O anúncio surge numa altura em que aumenta todos os dias o número de infetados no país, enquanto crescem as críticas da comunidade internacional pela maneira como o primeiro-ministro Imran Khan tem lidado com a propagação da pandemia.