Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) entrou esta semana para o índice do Mercado Sustentável de Títulos, ao colocar na bolsa de Londres a emissão de 03 mil milhões de dólares, considerada um "marco histórico".

"Estamos orgulhosos de anunciar que a nossa primeira colocação na bolsa de Londres é um título social", comentou o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, acrescentando que "é apenas o princípio do fortalecimento da relação entre o BAD e a bolsa londrina".

Esta semana, o BAD fez a maior emissão de dívida da sua história, angariando 03 mil milhões de dólares (2,77 mil milhões de euros) nos mercados financeiros, cujos títulos 'Combate à Covid-19', com uma taxa de juro anual de 0,75%, estão a partir de agora disponíveis para serem transacionados no mercado secundário através da bolsa de Londres e depois canalizados para ajudar os países africanos no combate ao novo coronavírus.