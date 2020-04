Actualidade

As tecnologias de pequena escala, como bicicletas elétricas, lâmpadas LED ou painéis solares no telhado das casas, são mais eficientes na redução das emissões de gases com efeito de estufa que grandes empreendimentos, indica um estudo hoje divulgado.

Após quase uma década de análises os investigadores concluíram que as tecnologias mais pequenas difundem-se mais rapidamente, são mais fáceis de penetrar no mercado e têm um maior impacto ambiental.

Publicado na revista científica Science, com o título "Granular technologies to accelerate decarbonization" (Tecnologias granulares para acelerar a descarbonização), o estudo garante que as inovações de menor escala, além de criarem mais empregos e serem mais baratas para a população, são mais rápidas a descarbonizar.