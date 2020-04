Covid-19

Paulinho Miguel fugiu da agitada rotina em Maputo, a capital moçambicana, para se prevenir do novo coronavírus e teve de sobreviver a um ataque armado no centro do país, para chegar ao confinamento na sua terra natal.

O empregado doméstico, de 37 anos, foi dispensado do trabalho, num quintal do bairro central, no âmbito da declaração do estado de emergência, e preferiu regressar ao bairro de Cololo, um subúrbio de Quelimane (Zambézia) para cumprir o isolamento.

Mas pelo caminho, ainda foi alvo de um ataque armado.