Covid-19

A Câmara do Fundão vai lançar um Código de Boas Práticas para a colheita da cereja, que integra várias medidas e que exige que os trabalhadores de fora cumpram uma quarentena obrigatória de 14 dias para evitar a propagação da covid-19.

"Esta é uma campanha que será seguramente condicionada pela pandemia e o que estamos a procurar fazer é criar garantias de que a apanha da cereja será feita em segurança. Queremos deixar esta mensagem muito forte do trabalho do Fundão e que a 'Cereja do Fundão' irá cumprir escrupulosamente todas as questões associadas às condições sanitárias que existem atualmente no país" afirmou, em declarações à agência Lusa, o presidente deste município, Paulo Fernandes.

Segundo explicou, este "manual de boas práticas sanitárias e laborais" foi elaborado em articulação com o Centro Operativo e Tecnológico Hortícola Nacional (COTHN) e com uma equipa da Universidade da Beira Interior, e vai ser enviado para as organizações de produtores locais, com a expectativa de que ele seja subscrito.