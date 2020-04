Covid-19

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou hoje, na estação ferroviária de Sete Rios, em Lisboa, uma ação de visibilidade junto dos cidadãos que esperavam pelos transportes públicos, apelando a que só saiam de casa, se for estritamente necessário.

Às 09:00 em ponto, cerca de 30 agentes da PSP deram início a uma ação de sensibilização na estação intermodal de Sete Rios, onde confluem comboios, metro e autocarros.

Devidamente protegidos com máscaras acrílicas, a missão destes agentes, como explicou à agência Lusa a oficial Madalena Rodrigues, passou por sensibilizar as pessoas que utilizam os transportes públicos para a necessidade de permanecerem em suas casas e só circularem na via pública por um dos motivos previstos na declaração do estado de emergência.