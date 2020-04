Covid-19

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) lançaram o portal "Science 4 Covid-19", que reúne ideias, publicações, ações em curso e a identificação da capacidade instalada disponível.

O portal, lançado em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, autoridades de saúde e instituições de investigação científica, públicas e privadas, reúne também grupos de investigação, disponibilizando meios de trabalho colaborativo 'online' sobre estes elementos, bem como mecanismos de comunicação direta entre os utilizadores com o objetivo de promover a interação e colaboração entre todos.

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior explica que as ações e publicações submetidas são previamente validadas por uma Comissão de Validação Técnica e Científica constituída pela presidente do Conselho Diretivo da AICIB, Catarina Oliveira, a vogal do Conselho Diretivo da AICIB Patrícia Calado, a vogal do Conselho Diretivo do Instituto Ricardo Jorge Cristina Abreu Santos e pelo vogal do Conselho Diretivo da FCT Nuno Feixa Rodrigues.