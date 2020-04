Covid-19

As Câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram hoje o cancelamento das festas de São João, devido à pandemia, uma medida que admitem causar "tristeza", mas ser necessária dada a incerteza de propagação do vírus.

Em comunicado, ambas as autarquias falam do "potencial de risco para a saúde pública", com a Câmara do Porto, liderada pelo independente Rui Moreira a referir que esta é "uma medida que deixa os portuenses e todos os amantes desta grande festa certamente tristes".

Já a Câmara de Vila Nova de Gaia, presidida pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, também em nota enviada à agência Lusa, aponta que "o verão poderá trazer alguma atenuante", mas admite que poderá não ser possível "regressar de imediato à normalidade".