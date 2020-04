Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje o prolongamento do "estado de emergência" até à meia-noite de 25 de abril, para travar a covid-19 numa altura em está "superado o pico" da pandemia.

"O Conselho de Ministros da próxima terça-feira vai pedir, mais uma vez, a autorização do Congresso dos Deputados para prorrogar, pela segunda vez, o estado de emergência [...] até sábado, 25 de abril, à meia-noite", afirmou Sánchez numa mensagem televisiva, depois de uma ronda de contactos com os líderes da oposição.

O chefe do Governo indicou que as medidas de contenção muito rígidas, que incluem o confinamento em casa para todos, salvo os que trabalham em serviços essenciais, vão continuar, mas se a luta contra a pandemia evoluir de uma forma satisfatória, o "estado de emergência" deverá prosseguir, embora com os cidadãos a "começarem a recuperar alguma coisa" da sua vida.