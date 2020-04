Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou hoje que falou com o rei de Espanha e que Felipe VI lhe transmitiu "o reconhecimento pela posição tomada pelo primeiro-ministro português", António Costa, na União Europeia.

No dia 26 de março, após uma reunião por videoconferência do Conselho Europeu, António Costa considerou "repugnante" o discurso do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, que sugeriu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha que afirmam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19.

No dia seguinte, o Presidente da República declarou-se "solidário" com a indignação manifestada pelo primeiro-ministro português, embora referindo que não tinha acompanhado o que se passou.