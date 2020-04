Covid-19

A diretora-geral da Saúde disse hoje que estão a ser avaliadas as decisões sobre a reabertura das escolas e sobre o aliviar da introdução de algumas medidas na vida dos portugueses, considerando que "há ainda muito trabalho para fazer".

"É uma coisa muito complexa, não há uma resposta, nem uma data simples. Tem de ser analisado dia-a-dia, dado a dado, medida a medida para percebermos como vai ser a evolução", disse Graça Freitas, em resposta aos jornalistas, sobre o regresso às aulas para os alunos do secundário.

Esta questão surge após o primeiro-ministro ter apontado, na sexta-feira, o dia 04 de maio como a data limite para um recomeço das aulas presenciais que assegure o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário.