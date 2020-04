Covid-19

A ministra da Saúde disse hoje que a luta contra o surto da covid-19 "é uma longa maratona" e considerou que é preciso continuar a aplicar "as medidas de contenção e mitigação".

"Esta luta, o enfrentar deste surto, não é uma corrida de 100 metros, é uma longa maratona e temos de dosear muito bem as nossas energias, as nossas expectativas e o nosso esforço", disse aos jornalistas Marta Temido, na conferência de imprensa que se realiza diariamente na Direção-Geral da Saúde (DGS).

Fazendo um balanço da primeira semana da fase de mitigação do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, a ministra destacou a "grande responsabilidade" dos portugueses que ficaram em casa e que "se conformaram nas suas rotinas com aquilo que são as recomendações das autoridades de saúde nacional".