Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros (OE) fez hoje um "apelo urgente" a todos os profissionais com disponibilidade, para que ajudem no combate à pandemia da covid-19, nomeadamente aqueles que se encontram desempregados ou em situação de 'lay off'.

Num email enviado aos enfermeiros, a que a agência Lusa teve acesso, a OE, em colaboração com as autoridades de saúde, apela também a todos os profissionais que "tenham experiência em cuidados intensivos que se encontrem em unidades de cuidados de saúde primários e que possam, temporariamente, em regime de mobilidade, reforçar as unidades de cuidados intensivos".

É ainda feito um apelo a todos os enfermeiros que se "encontrem desempregados e que possam, de imediato, celebrar contrato de trabalho com instituição de saúde/social".