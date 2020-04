Covid-19

Lisboa, 04 abr 2020 - A nova pandemia de coronavírus matou mais de 45.000 pessoas na Europa, quase 85% dos quais na Itália, Espanha, França e Reino Unido, segundo dados recolhidos, às 18:00 de hoje, pela agência AFP através de fontes oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, a Europa é atualmente o continente mais atingido com a pandemia do novo coronavírus, tendo observado um total de 46.033 mortes (para 627.203 casos declarados oficialmente), destacando-se a Itália com 15.362 mortos e a Espanha com 11.744 mortos.

A França tem 7.560 mortes oficialmente declaradas e o Reino Unido 4.313.