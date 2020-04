Actualidade

O presidente do Chega indicou hoje que apresentará a sua demissão de líder do partido "nos próximos dias" por estar "farto" e "cansado" dos que "sistematicamente boicotam" a direção do partido, mas garantiu que será novamente candidato ao cargo.

A decisão de abandonar a liderança do partido que fundou foi confirmada hoje pelo próprio à agência Lusa, adiantando que será marcada uma Convenção Nacional para setembro, para eleger o próximo líder.

André Ventura remeteu todas as restantes explicações para um vídeo divulgado hoje, no qual se dirige aos militantes e dirigentes do Chega.