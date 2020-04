Covid-19

A Comissão Nacional de Ética considera que as medidas de emergência impostas pelo Governo no âmbito da pandemia da covid-19 são justificadas, mas alerta para a necessidade de não esquecer os direitos individuais.

Numa posição aprovada na sexta-feira sobre a "Situação de emergência de saúde pública pela pandemia Covid-19: Aspetos éticos relevantes", e hoje divulgada, a comissão refere que a pandemia implica um conjunto de riscos individuais e sociais que "justificam as medidas de emergência".

No entanto, avisa a comissão, "as necessidades da saúde coletiva não podem fazer esquecer o indivíduo", pelo que as medidas devem ser usadas com precaução, já que "condicionam coação e intrusão na vida dos cidadãos".