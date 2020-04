Luanda Leaks

A Sonaecom anunciou hoje que o tribunal decidiu proceder ao arresto preventivo de 26,075% do capital social da NOS, na sequência da publicação de notícias sobre esquemas alegadamente fraudulentos que envolvem a empresária angolana Isabel dos Santos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonaecom, que detém 50% do capital da ZOPT SGPS, refere que "foi informada por esta sua participada da comunicação recebida do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa de proceder ao arresto preventivo de 26,075% do capital social" da operadora de telecomunicações NOS.

Tal é "correspondente a metade da participação social na NOS detida pela ZOPT e, 'indiretamente, pelas empresas Unitel International Holdings, BV e Kento Holding Limited'", controladas por Isabel dos Santos, adianta a Sonaecom.