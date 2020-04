Venezuela

A Marinha venezuelana divulgou, sábado, um vídeo editado sobre a colisão entre o cruzeiro de bandeira portuguesa "Resolute" e uma embarcação da Marina da Venezuela, "Naiguatá GC-23", ocorrido a 30 de março.

O vídeo, de dois planos, foi divulgado pelo comandante-geral da Marinha venezuelana, almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, que apresentou ainda, na televisão estatal, a captura de radares com a posição do "Resolute" e reproduziu dois áudios com as conversas entre tripulantes das duas embarcações.

No vídeo vê-se o momento em que um tripulante da "Naiguatá GC-23" dispara, aparentemente para o mar, na direção do "Resolute", enquanto uma voz masculina ordena "que parem as máquinas".