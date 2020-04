Covid-19

Mais de 2.900 prisioneiros foram libertados das cadeias do Sri Lanka, em mais uma medida para conter a propagação da infeção covid-19 nesta ilha do Oceano Índico, que está há duas semanas sob recolher obrigatório

De acordo com um comunicado do gabinete do presidente cingalês Gotabaya Rajapaksa, 2.961 presos foram libertados sob fiança desde 17 de março.

As prisões do Sri Lanka estão altamente congestionadas, existindo mais de 26.000 presos, embora os estabelecimentos prisionais só tenham capacidade para receber dez mil pessoas.