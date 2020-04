Covid-19

Macau registou mais um caso importado da covid-19, o que eleva para 44 o número total de infetados no território, anunciaram hoje as autoridades.

O novo caso foi diagnosticado, no sábado, num residente de Macau, de 53 anos, marido do 40.º caso e pai do 41.º caso, importados, disse o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

O doente e cinco familiares viajaram, em 26 de março, do Reino Unido para Hong Kong, onde chegaram no dia 27.