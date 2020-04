Covid-19

Os efeitos da pandemia covid-19 estão a provocar uma quebra acentuada dos preços dos produtos agrícolas na Califórnia, onde metade dos produtores de leite são lusodescendentes, disse à Lusa o congressista Jim Costa.

Segundo o representante do 16º distrito da Califórnia, será necessário implementar estratégias para ajudar os produtores. "Estive em várias vídeo-conferências sobre como vamos lidar com os desafios de curto prazo para não perdermos muito da indústria dos laticínios na Califórnia", explicou, sublinhando que "metade da indústria é detida por famílias de origem portuguesa".

Há 1200 produtores de leite no estado, que viram os preços no mercado de futuros recuar de forma dramática em março, com o leite de classe III, para queijo, a passar de 17,05 em janeiro para 12,15 dólares no mercado de futuros de maio. Cerca de metade da produção de leite é usada em queijo.