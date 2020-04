Covid-19

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda sustenta que é necessário negociar com o Governo para "retirar informação e testar a exequibilidade das propostas" apresentadas pelo partido, no contexto da resposta à paralisação provocada pela pandemia da covid-19.

Apesar de haver possibilidade para aprovar rapidamente algumas dessas propostas, também é verdade que, noutras, permanece a discordância, nomeadamente no caso da garantia das telecomunicações, referiu Pedro Filipe Soares, numa entrevista ao programa "Gente que conta", do Porto Canal, que vai ser transmitida hoje à noite durante o Jornal Diário.

A eliminação dos cortes de água, luz e gás "é um debate em curso" que o líder parlamentar do Bloco acredita "poder ser também satisfatório no seu final".