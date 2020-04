Covid-19

O economista Ricardo Cabral disse à Lusa que o 'lay-off' proposto pelo Estado, no âmbito das medidas extraordinárias contra a covid-19, pode ser "contraproducente", levando à perda de rendimentos e possível contágio a toda a economia.

"Acho contraproducentes as medidas do Governo que basicamente incentivam as empresas a recorrer ao 'lay-off' [suspensão temporária do contrato de trabalho], porque mesmo empresas que poderiam pagar o salário têm um incentivo [...] a colocar toda a gente em 'lay-off' e fechar portas, vender a empresa, ou distribuir dividendos", defendeu.