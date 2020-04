Covid-19

A ministra da Saúde revelou que há 1332 profissionais de saúde infetados com covid-19, 231 dos quais são médicos e 339 enfermeiros, e avançou que está a ser feito um trabalho "mais pormenorizado" para se perceber as fragilidades do sistema.

Na conferência de imprensa diária na Direção-Geral da Saúde, Marta Temido indicou que, entre os sectores público e privado, há 1332 infetados, 231 dos quais são médicos, 339 enfermeiros e 762 de outras áreas que trabalham dentro dos hospitais, não existindo ainda a discriminação ao grupo profissional a que pertencem.

A ministra explicou que a informação disponível não desagrega os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de todo o sistema, sublinhando que, no início do surto, existiram "muitos casos confirmados" em entidades profissionais que não trabalham no SNS.