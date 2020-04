Covid-19

Itália, que parece ter atingido "o planalto" da curva de propagação do novo coronavírus, prepara medidas para um levantamento "gradual e controlado" das restrições impostas, mas adverte que falta muito para um regresso à normalidade.

O uso de máscara generalizado, uma aplicação de rastreio, a multiplicação dos testes de diagnóstico e a assistência especializada ao domicílio estão entre as medidas evocadas hoje pelo ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza.

O país, o que mais mortes associadas à covid-19 regista em todo o mundo, tem verificado nos últimos dias uma tendência sustentada de redução do número de novos casos de infeção e, no sábado, anunciou a descida, pela primeira vez, do número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos.