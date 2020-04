Covid-19

A ministra da Saúde admitiu hoje que há dificuldades na capacidade para a realização de testes à covid-19, mas assegurou que, ao longo da próxima semana, a situação ficará estabilizada com as entregas que estão a ser feitas.

"Com as entregas que foram feitas ontem [sábado] e que agora estão a ser distribuídas, quer de zaragatoas, quer de reagentes, ficaremos com uma situação bastante confortável e que ficará estabilizada à medida que as entregas regionais aconteçam", disse Marta Temido, na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A ministra acrescentou que a situação deverá equilibrar-se ao longo da próxima semana e, se for necessário, será também feito uma redistribuição de utentes entre o setor público e privado.