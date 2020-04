COVID-19

O jornal O Setubalense, o mais antigo e único diário com edição em papel no distrito de Setúbal, lançou este fim de semana uma campanha de 'crowdfunding' para tentar sobreviver à quebra de publicidade desde o início da pandemia da covid-19.

"O que pretendemos é obter um fundo mínimo de 15 mil euros por mês para assegurarmos, pelo menos, os próximos dois meses de publicação do jornal O Setubalense", disse hoje à agência Lusa o diretor, Francisco Alves Rito.

"Embora esse apoio de 15 mil euros por mês que estamos a pedir à comunidade, no âmbito desta campanha de 'crowdfunding' [financiamento coletivo], esteja longe do total de custos da publicação - cerca de 40 mil euros por mês -, acreditamos que, com essa ajuda, conseguiremos manter a edição diária em papel e nas plataformas digitais", acrescentou Francisco Alves Rito, lembrando que o jornal tem cinco edições semanais, nos dias úteis, e acompanha a realidade dos 13 concelhos do distrito de Setúbal.