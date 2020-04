Covid-19

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira elevou hoje para 47 o número de infeções por covid-19, no arquipélago, mais dois do que sábado, mantendo-se ativos 46 casos, com o regresso de um recuperado à Holanda.

"Quanto à notificação de casos da covid-19, temos a reportar, desde ontem [sábado], mais dois novos casos positivos, totalizando, à data, 47 casos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira mas, no sábado, a região teve o primeiro caso recuperado. Logo os casos ativos neste momento são de 46", explicou a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) da Madeira, Bruna Gouveia.

No que diz respeito à situação epidemiológica da covid-19, a Madeira teve, até às 18:00 de hoje, 260 casos negativos e oito casos aguardam resultados laboratoriais.